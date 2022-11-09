Yürek yakan görüntü! Yangında hayatını kaybeden 6 evladının ve eşinin cenazelerini böyle bekledi - Son Dakika
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Yürek yakan görüntü! Yangında hayatını kaybeden 6 evladının ve eşinin cenazelerini böyle bekledi

09.11.2022 11:38

Bursa'da Suriye uyruklu 8'i çocuk 9 kişi dün gece çıkan yangında yaşamını yitirdi. Tanınmaz halde bulunan cesetler DNA ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, 6 çocuğunu ve eşini kaybeden adamın yaşadığı acı kameralara kaydedildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Anne Amine El Cesim (30) ile 6 çocuğu ve misafir olarak ağırladıkları 2 çocuk hayatını kaybetti.

BÜYÜK YIKIM YAŞADILAR

Yangın sırasında dışarıda olan ve alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen baba Hüseyin El Cesim ve 3 kişilik komşu aile ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan baba, taburcu edildikten sonra ifadesi alınmak için emniyete götürüldü. Baba daha sonra Adli Tıp Kurumu'nun önüne geldi. 6 çocuğunu kaybeden babanın büyük acı yaşadığı görülürken şahsı bina önünde yakınları teselli etti.

Bu acıya yürek dayanmaz! Yangında can veren 6 evladının ve eşinin cenazelerini böyle bekledi

"SAVAŞTAN KAÇIP BURAYA GELDİK"

Olay yerine gelen ailenin yakınlarından amca, "Ben evde otururken Hüseyin El Cesim aradı. Acil gelmemi istedi. Ancak bizi yukarı salmadılar. Çok üzgünüz. 2 çocuk bugün misafirlik için geldi. Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nden geldiler. Yangının ne sebepten dolayı çıktığını bilmiyorum. 2017 yılında geldiler. Halep'te yaşıyorduk. Savaştan kaçtık. Yeğenlerim burada hayatını kaybetti. Dünya böyle" dedi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Yangında can veren 6 evladının ve eşinin cenazelerini böyle bekledi

OTOPSİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEKLER

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından tanınmayacak halde olan cenazeler için DNA testi yapılacak. Ardından 8'i çocuk 9 kişi, Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bu acıya yürek dayanmaz! Yangında can veren 6 evladının ve eşinin cenazelerini böyle bekledi

İLK DEĞERLENDİRMEYE GÖRE ÖNCE SOBADAN ZEHİRLENDİLER

İtfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, bacanın tıkalı olmasından dolayı geri tepen duman önce 9 kişinin yattığı odaya doldu. Bu sırada uykuda olan Amina Eltaha Elmuse ve 6 çocuğu ile eşinin kardeşinin 2 çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sobadan çıkan kıvılcımın yatağı tutuşturmasıyla da yangın çıktı. Alevler kısa sürede odayı sararken, zehirlenmeden dolayı bilinçleri kapanan anne ile 8 çocuk yanarak yaşamını yitirdi.

Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye raporu ve otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevlendirilen 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 3 savcı soruşturmayı yürütüyor.

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SON DAKİKA: Yürek yakan görüntü! Yangında hayatını kaybeden 6 evladının ve eşinin cenazelerini böyle bekledi - Son Dakika
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