Bursa'da Suriyeli anne ile kızının öldürülmesi davasında karar - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Suriye uyruklu kadın ile kızının el ve ayakları bağlanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Ali Hattab'a nitelikli kasten adam öldürme suçundan ağıtlaştırılmış müebbet, Khaled Jarad'a ise kişiyi hürriyetinden cebir ile yoksun kılma suçundan 2'şer kez 4 yıl hapis cezası verdi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan tutuklu Ali Hattab (28), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Khaled Jarad, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, Ali Hattab'ın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından birlikte hürriyeti tahdit, kasten öldürme, kasten adam öldürme suçunun eş veya kardeşe karşı işlenmesi suçlarından cezalandırılması ve tutukluk halinin devamı, Khaled Jarad'ın ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından cezalandırılması ve tutuklanmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Ali Hattab, "Avukat gelip suçu kabullenmemi, bana para verileceğini söyledi. Eşimle aramızda herhangi bir sorun yoktu. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Khaled Jarad ise olayla ilgisi olmadığını savundu. "Suç işleseydim kaçardım. Suçsuz olduğum için kaçmadım." diyen Jarad, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Hattab'a kişiyi hürriyetinden cebir ile yoksun kılma suçundan 2'şer kez 4 yıl, kayınvalidesine karşı işlediği kasten öldürme suçundan müebbet hapis, eşine karşı işlediği bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak, veya işlenmesini kolaylaştırmak yada yakalanmamak amacıyla nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Jarad'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 2 yıl, kişiyi hürriyetinden cebir ile yoksun kılma suçundan 2'şer kez 4 yıl, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Olay

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında 9 Nisan 2019'da, Suriyeli Hayat Meşail (29) yatak odasında el ve ayakları iple bağlanarak boğulmuş bulunmuştu. Evdeki incelemede, halı, valiz ve parke parçaları yığılı zeminde aynı şekilde öldürülmüş bir kadının daha cesedi bulunmuştu. Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e (61) ait olduğu tespit edilen bu cesette de darp ve boğulma izlerine rastlanmıştı.

Eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan Ali Hattab, Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen zanlı, Bursa'ya getirilerek tutuklanmıştı. Tutuklanan Khaled Jarad ise geçen ocak ayında görülen duruşmada tahliye edilmişti.