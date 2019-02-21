Bursa'da Suriyeli Kadınlara "Aile İçi İletişim" Eğitimi

Bursa'da Suriyeli kadınlara "aile içi iletişim ve öfke kontrolü" konulu eğitim verildi.





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kalbi



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın aile eğitimi programları kapsamında birtakım çalışmalarının olduğunu söyledi.



Öneş, bu konuda Kalbi Selim Derneğinin kendilerine destek verdiğini belirterek, "Onlar bizim misafirlerimiz. Suriyeli kardeşlerimizin bu eğitimlerine çok önem veriyoruz." dedi.



Dernek Başkanı Osman İpekçioğulları da etkinliğin düzenlenmesine destek verenlere teşekkür etti.



Suriyelilere ellerinden geldiğince yardım etmeye çalıştıklarını anlatan İpekçioğulları, "Buradaki Suriyeli ailelerimizin Bursa'ya güzel bir şekilde adapte olmalarını istiyoruz. Bu eğitimlerin yapılmasını önemsiyoruz. Türk-Arap kültürleri arasında farklılıklar olduğu için bu tarz eğitimlerle birçok engeli aşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu. Bursa 'da Suriyeli kadınlara "aile içi iletişim ve öfke kontrolü" konulu eğitim verildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kalbi Selim Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin, Müdürlük salonunda düzenlediği programda, Suriyeli 130 kadına okul aile iş birliği, bağımlılıkla mücadele, erken yaşta evlilik gibi konular anlatıldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın aile eğitimi programları kapsamında birtakım çalışmalarının olduğunu söyledi.Öneş, bu konuda Kalbi Selim Derneğinin kendilerine destek verdiğini belirterek, "Onlar bizim misafirlerimiz. Suriyeli kardeşlerimizin bu eğitimlerine çok önem veriyoruz." dedi.Dernek Başkanı Osman İpekçioğulları da etkinliğin düzenlenmesine destek verenlere teşekkür etti.Suriyelilere ellerinden geldiğince yardım etmeye çalıştıklarını anlatan İpekçioğulları, "Buradaki Suriyeli ailelerimizin Bursa'ya güzel bir şekilde adapte olmalarını istiyoruz. Bu eğitimlerin yapılmasını önemsiyoruz. Türk-Arap kültürleri arasında farklılıklar olduğu için bu tarz eğitimlerle birçok engeli aşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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