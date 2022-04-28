Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü - Son Dakika
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Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

28.04.2022 15:41
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytinlikte tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytinlikte tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Gürle Mahallesi yakınındaki bir zeytinlikte tarla süren Ömer Mumcu (48) idaresindeki 16 VM 362 plakalı traktör, sulama kanalı kenarındaki boşluğa devrildi.

Traktörün altında kalan Mumcu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ömer Mumcu'nun ölüm haberini alan ailesi ve yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

İki çocuk babası Mumcu'nun cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü - Son Dakika


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