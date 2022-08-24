Bir diğer tehlikeli görüntü ise merkez Osmangazi ilçesinden geldi. Bir sürücü, pikap aracın üstüne yatak ve koltuk takımı yükleyerek seyretti. Tehlikeli anlar, trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da tehlikeli yolculuk - Son Dakika

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