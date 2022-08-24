Bursa'da tehlikeli yolculuk - Son Dakika
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Bursa'da tehlikeli yolculuk

24.08.2022 15:49

Bursa'da sürücülerin tehlikeli taşımacılıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da sürücülerin tehlikeli taşımacılıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınırları aşan bir sürücü, triportöre yükleyebileceği yükün 2 katını yükleyip trafikte tehlike saçarak ilerledi.

Bir diğer tehlikeli görüntü ise merkez Osmangazi ilçesinden geldi. Bir sürücü, pikap aracın üstüne yatak ve koltuk takımı yükleyerek seyretti. Tehlikeli anlar, trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da tehlikeli yolculuk - Son Dakika
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