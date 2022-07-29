Bursa'da o kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere sonra ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan kamyonet anayolda sürüklenirken kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 06: 00 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Tosun (40) idaresindeki 06 CED 88 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kamyonet, yol kenarında bulunan önce bariyerlere daha sonra ağaçlara çarptıktan sonra yan yatarak sürüklendi. Kamyonette bulunan Orhan Tosun ve Ali Bolat (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O anlarda kamyonet bariyerlerin üstüne çıkarak devrildiği görüldü. - BURSA