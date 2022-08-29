KAZADA YAKINLARININ ÖLDÜĞÜNÜ SANARAK GÖZYAŞI DÖKTÜLERKazanın ardından olay yerine gelen sürücünün yakınları, Yıldırım'ın öldüğünü sanarak gözyaşı döktü. Ekipler ve çevredekiler, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyleyerek ağlayanları sakinleştirdi.Tedavi altına alınan Burhan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada servis minibüsünün sağ ön tekerleğinin koptuğu görüldü. Takla atan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yıldırım, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da bariyerlere çarpan servis minibüsü takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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