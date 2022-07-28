Bursa'da köprüden uçan tır iki otomobili ezdi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da köprüden uçan tır iki otomobili ezdi: 1 ölü, 1 yaralı

28.07.2022 21:33
Bursa'da köprüden uçan tır iki otomobili ezdi: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden uçan tır, iki otomobilin üzerine düştü.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden uçan tır, iki otomobilin üzerine düştü. Arkadan gelen 5 aracın da duramayarak birbirine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa- Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa yönüne seyir eden 16 EG 314 plakalı tır, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yaklaşık 10 metrelik köprüden park halindeki otomobilin üstüne uçtu. Tırın dorsesi ise seyir halindeki Osman Aras (55) idaresindeki 16 T 4041 plakalı ticari taksinin üstüne devrildi. Arkadan gelen 5 araç da duramayarak zincirleme kaza yaptı. Toplamda 8 aracın karıştığı kazada ticari taksi sürücüsü Osman Aras ağır yaralanırken, başka bir otomobil sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, AFAD, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ticari takside sıkışarak ağır yaralanan Aras'ı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Osman Aras, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın hemen ardından tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan feci kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, bir kişinin kazada kıl payı kurtulduğu görüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

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Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı Bursa'da köprüden uçan tır iki otomobili ezdi: 1 ölü, 1 yaralı Bursa'da köprüden uçan tır iki otomobili ezdi: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, Yalova, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da köprüden uçan tır iki otomobili ezdi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da köprüden uçan tır iki otomobili ezdi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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