Sokakta kendi ekseni etrafında dönmeye başlayan cip, park halindeki bir hafif ticari araç ve 3 otomobile çarparak zarar verdi.

Kaynak: AA

Dumlupınar, Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da ekseni etrafında dönerek 4 araca çarpan cip kamerada - Son Dakika

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