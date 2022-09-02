BURSA'DA MAKAS ATARAK İLERLEYEN OTOMOBİL 2 ARACA ÇARPARAK TAKLA ATTI; 2 YARALI

BURSA'da sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, arasından geçmeye çalıştığı 2 araca çarptıktan sonra savrularak takla atıp, ters döndü. Sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edilen otomobilde sıkışan 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İtfaiye görevlileri yarılıları sıkıştıkları yerden çıkarmak için zamana karşı mücadele verirken, çevrede toplananlar ise yaşananları görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Aktarhüssam Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün makas atarak ilerlediği 16 ARP 186 plakalı otomobil, Sami Pastalcı yönetimindeki 16 ADS 108 plakalı otomobil ile Fahrettin Selvi yönetimindeki 16 SLV 88 plakalı otomobilin arasından geçmeye çalıştığı sırada iki araca da çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil önce orta refüjdeki demir korkuluklara çarptı ardından da takla atarak ters döndü.

SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞAN ARKADAŞLARINI BIRAKIP KAÇTI

İddiaya göre kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü, yaralanan 2 arkadaşını terk ederek kaçtı. Yolun ortasına düşen otomobilde bulunan Ahmet Kaydı ve Emincan Kekik aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar, otomobilde sıkışan yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekiplerinin zamana karşı sürdürdüğü çalışma ile yarım saatte çıkarıldı. Sağlık ekibine teslim edilen Kaydı ve Kekik, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Kaydı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Emincan Kekik'in ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜ ÇEKMEK İÇİN YARIŞTI

Kazanın ardından otomobilin başında toplanan vatandaşlar takla atan aracı ve kurtarma çalışmalarını cep telefonları ile görüntülemek için birbirileriyle yarıştı. Polis ekipleri çevrede toplanarak görüntü çeken vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Bu arada takla atan otomobilden yola saçılan alkol şişeleri dikkat çekti.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.