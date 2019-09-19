Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlenecek
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlenecek

1 saat önce

Bu yıl İzmir'de 7.si Bursa'da dördüncüsü gerçekleşecek olan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için geri sayım başladı.

Bursa'da

Bu yıl İzmir'de 7.si Bursa'da dördüncüsü gerçekleşecek olan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için geri sayım başladı.


14 ülkede 112 şehirde eş zamanlı başlayacak olan tura Bursa'da yaklaşık 300 kişinin katılması beklenirken, 22 Eylül Pazar günü saat 17: 00'da FSM Bulvarı Müzik Parkı'ndan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Fatih Sultan Mehmet Bulvarında atılacak turun ardından son bulacak.


Bursa'da dördüncü kez düzenlenecek turun amacının daha çok kadını bisiklet sürmeye özendirmek, aynı zamanda bisiklet kullanıcıları için güvenli bisikletli ulaşım altyapısı talep etmek olduğu belirten Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Bursa organizatörü Sümeyra Altan etkinliğin bir sivil toplum hareketi olduğunu, herhangi bir kurum, kuruluş veya derneklere bağlı olmadığına dikkat çekti.


"Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne denk getirilen etkinlik hakkında bilgi veren Altan "İklim değişikliği dünyanın önde gelen sorunlarından biri ve biz Süslü Kadınlar olarak 'bisikleti' bu soruna da bir çözüm olarak görüyoruz. "Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu" diyerek, bu amaçla farkındalık oluşturmak adına kadınlar şık kıyafetler ile süslü bisikletlere binerek kısa ve yavaş bir tur yapacaklarını dile getirdi. - BURSA

İzmir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı
FETÖ zanlısı eski valinin emekli maaşının 9 bin lira olduğu duruşmada ortaya çıktı Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 12:13:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]