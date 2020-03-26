Bursa'da T1 ve T3 tramvay seferlerine yarından itibaren ara verilecek - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında T1 ve T3 tramvay seferlerine ara verileceğini duyurdu.

BURULAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 ve T3 tramvay işletiminin yarından itibaren geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.