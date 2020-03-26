Bursa'da T1 ve T3 tramvay seferlerine yarından itibaren ara verilecek - Son Dakika

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Bursa'da T1 ve T3 tramvay seferlerine yarından itibaren ara verilecek
6 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında T1 ve T3 tramvay seferlerine ara verileceğini duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında T1 ve T3 tramvay seferlerine ara verileceğini duyurdu.
BURULAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 ve T3 tramvay işletiminin yarından itibaren geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:28 Kaynak: AA
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