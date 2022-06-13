Tabancayla iki kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Tabancayla iki kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı

13.06.2022 21:41
Tabancayla iki kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tabancayla yaralanan iki kişi tedavi altına alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için polis ekiplerince çalışma yapılıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tabancayla yaralanan iki kişi tedavi altına alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için polis ekiplerince çalışma yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki bir işyerinde A.C. ile E.C. ve S.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T. yanında bulunan tabancayla A.C. ve E.C'ye ateş ederek yaraladı.

Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tabancayla iki kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı
Tabancayla iki kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı
Tabancayla iki kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı
Tabancayla iki kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı
Tabancayla iki kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı
Tabancayla iki kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı
YORUMLAR
500
Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla yaraladı Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla yaraladı Elazığ'da 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı Elazığ'da 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tabancayla iki kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. sondaj gemisinin isminin Abdülhamid Han olduğunu açıkladı
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:18:19. #1.12#
SON DAKİKA: Tabancayla iki kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement