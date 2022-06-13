Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki bir işyerinde A.C. ile E.C. ve S.T. arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tabancayla iki kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı - Son Dakika

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