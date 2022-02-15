Bursa'da tabancayla vurulan 2 pitbull telef oldu - Son Dakika

Bursa'da pitbull cinsi 2 köpeği silahla öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.
Osmangazi ilçesi Kocanaip Mahallesi Naipdere Sokak'ta tabancayla vurulan 2 köpeğin telef olması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
M.O.U. (39) ve O.P. (29) olduğu belirlenen zanlılar evlerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
M.O.U. ve O.P'nin evlerinde bulunan ruhsatsız 2 tabanca muhafaza altına alındı.
Kaynak: AA
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