Bursa'da "Tabiat Endurance Atlı Dayanıklılık Yarışları" düzenlendi

Türkiye Binicilik Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan "Tabiat Endurance Atlı Dayanıklılık Yarışları" Bursa'nın Kestel ilçesinde gerçekleştirildi.

Kırsal Kazancı Mahallesi'ndeki Tabiat Binicilik Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışlara, Türkiye genelinden 74 sporcu katıldı.

Uludağ'ın doğu eteklerinde farklı parkur uzunluklarına sahip 6 kategoride iki gün boyunca devam eden yarışlar sonunda Çorum'dan katılan Hikmet Burhan Kaya, "Kayrabey" isimli atıyla 85 kilometre olarak gerçekleştirilen K3 kategorisinde birinci olurken, "En İyi Kondisyon Ödülü"nün de sahibi oldu.

64 kilometre parkura sahip K2 kategorisinde de "Yıldırım Şah" isimli atıyla Tarık Yunus Kılınç, 42 kilometrelik K1 kategorisinde ise "Aktolgalı" adlı atıyla Mustafa Karakurt birincilik elde etti.

Kupa töreninde ayrıca, başlangıç ve kalifikasyon kategorilerinde de binicilere sertifikaları verildi.