Bursa'da taciz cinayeti yargı önünde - Son Dakika

Bursa'da bir kadına müstehcen görüntüler yollayan şahsın öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 zanlının yargılanmasına başlandı.



Geçen Kasım ayında Yıldırım'a bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.O. (31), sevgilisi A.G.'ye (43) sosyal medyadan müstehcen görüntüler yollayan İ.A.'yı (48) eve çağırtarak, 2 saat boyunca ara ara videoya kaydederek darbetti. Ardından fenalaşan İ.A., merdivenden düştüğü iddiasıyla ambulans çağrılarak hastaneye kaldırıldı. İ.A. hayatını kaybederken, gözaltına alınan 5 şüpheliden A.O. ve A.G. tutuklandı.



Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde şüphelilerin yargılanmalarına başlandı. A.O. ve A.G. hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile C.K., M.Ş. ve U.Y. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçu bildirmeme" suçlarından dava açıldı. A.G., olay tarihinde İ.A.'nın sosyal medya hesabından kendisine müstehcen görüntüler gönderdiğini ifade ederek, "Bu durumu sevgilim A.O. ile paylaştım. O da İ.'yi eve çağırmamı isteyip, bu videoların hesabını soracağını söyledi. Ben de 4 Kasımda İ.'yi evime davet ettim. İ. geldikten sonra A.O. onu oklavayla dövdü. Öldürme niyetimiz yoktu. Korkutmak istemiştik" dedi.



A.O. ise, sevgilisine gelen müstehcen görüntülerden haberi olduğunu, ancak olay günü maktulün eve geleceğinden haberi olmadığını söyleyerek, "Eve gelen İ.'yi bu sebeple darp ettim. Bir süre sonra fenalaşması üzerine ambulansa haber verdik. Ambulans görevlileri geldiğinde A. onlara, 'Bu adam bana mutfak işi yapmaya gelmişti, merdivenden düştü' dedi. Ambulans görevlisi beni sorduğunda ise, 'Bu adam yoldan geçiyordu, yardım için çağırdım' dedi. Maksadım öldürmek değildi. Korkutmak istedim, çok pişmanım" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - BURSA