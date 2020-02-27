Bursa'da taciz cinayetinin sanıkları hakim karşısında - Son Dakika
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Bursa'da taciz cinayetinin sanıkları hakim karşısında

6 saat önce

Bursa'da bir kadına müstehcen görüntüler yollayan kişiyi eve çağırıp darbederek ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle 2'si tutuklu 5 zanlının yargılanmasına başlandı.

Bursa'da taciz cinayetinin sanıkları hakim karşısında, System.String[]

Bursa'da bir kadına müstehcen görüntüler yollayan kişiyi eve çağırıp darbederek ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle 2'si tutuklu 5 zanlının yargılanmasına başlandı.

14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Güreşçi, Alaattin Oruç ile tutuksuz sanıklar Caner K, Medine Ş, Ufuk Y, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Ayşe Güreşçi, olay tarihinden önce maktul İrfan Aksoy'un sosyal medya hesabından kendisine müstehcen görüntüler gönderdiğini anlattı.

Bu durumu sevgilisi Alaattin Oruç ile paylaştığını belirten Güreşçi, "Alaattin, İrfan'ı eve çağırmamı istedi ve bu videoların hesabını soracağını söyledi. Ben de 4 Kasım'da İrfan'ı evime davet ettim." dedi.

Alaattin Oruç'un evde beklediğini ve İrfan geldikten sonra onu oklavayla dövdüğünü dile getiren Güreşçi, öldürme niyetlerinin olmadığını sadece korkutmak istediklerini ancak Oruç'un kendisini dinlemediğini ifade etti.

Alaattin Oruç da sevgilisine gelen müstehcen görüntülerden haberi olduğunu ancak olay günü maktulün eve geleceğinden haberi olmadığını söyledi.

Eve gelen İrfan Aksoy'u bu sebeple darbettiğini ancak bir süre sonra fenalaşması üzerine ambulansa haber verdiklerini anlatan Oruç, "Ambulans görevlileri geldiğinde Ayşe onlara, 'Bu adam bana mutfak işi yapmaya gelmişti, merdivenden düştü' dedi. Ambulans görevlisi beni sorduğunda ise 'Bu adam yoldan geçiyordu, yardım için çağırdım' dedi. Amacım öldürmek değildi. Korkutmak istedim, çok pişmanım." diye konuştu.

Medine Ş. ise Ayşe Güreşçi'nin eski eltisi olduğunu ve olayın gerçekleştiği gün kendisini arayarak eve çağırdığını aktardı.

Eve gittiğinde maktul ile Oruç'un bir odada sigara içtiğini belirten Medine Ş, "İrfan'ın yüzü kan içindeydi. Evde bulunduğum sürede Alaattin, İrfan'a 1-2 defa tokat attı. Ayşe de onları videoya çekiyordu. Bir süre sonra durumdan rahatsız olup evden ayrıldım. Korktuğum için de kimseye haber vermedim." ifadelerini kullandı.

Güreşçi'nin ev sahibi olduğunu belirten Ufuk Y. de çağırıldığı için eve gittiğini, burada Güreşçi'nin, kendisini bir kişinin taciz ettiğini, bu sebeple Alaattin Oruç'un bu kişiyi darbettiğini anlattı.

Oruç'u durması konusunda kendisinin telkin ettiğini ve bu kişinin evden ayrılması için temiz çamaşır getirdiğini dile getiren Ufuk Y, "Ben kıyafet getirdikten sonra adam fenalaştı. Ayşe'ye ambulansı aramasını ben söyledim. Olayın ardından binaya gelen polislere de maktulün düşme nedeniyle fenalaşmadığını, darbedildiğini ben söyledim. Yaşananlarla ilgim yoktur." dedi.

Caner K. ise Oruç'un talebi üzerine eve gittiğini, onu maktulü darbederken gördüğünü ve Oruç'un talebi üzerine bir müddet telefonuyla video çektiğini aktardı.

Bir süre sonra maktulün fenalaştığını ve ambulansla hastaneye götürüldüğünü kaydeden Caner K, olayla ilgisi olmadığını belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde geçen yıl kasım ayında, iddiaya göre Alaattin Oruç (31), sevgilisi Ayşe Güreşçi'ye (43) sosyal medyadan müstehcen görüntüler yollayan İrfan Aksoy'u (48) eve çağırtarak 2 saat boyunca ara ara videoya kaydederek darbetmiş, sonrasında fenalaşan Aksoy'a merdivenden düştüğü gerekçesiyle ambulans çağırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Aksoy kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, doktorun darp şüphesi üzerine polis tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Oruç ile Güreşçi hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, olay sırasında eve gelen Caner K, Medine Ş. ve Ufuk Y. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçu bildirmeme" suçlarından dava açılmıştı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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