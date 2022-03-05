Tadilat yaparken merdiven boşluğuna düşerek yaralandı - Son Dakika

Tadilat yaparken merdiven boşluğuna düşerek yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan sitede evinin tadilatının yapan genç, merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Hamidiye Mahallesi Ortaköy Yolu Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. 2 katlı binanın tadilatının evinin tadilatını yapan Umut K.(26), dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen genç, yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.