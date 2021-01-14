Tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi - Son Dakika

Tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasadaki tahtalar yola saçılmasına rağmen trafikte seyretmeye devam eden kamyonun sürücüsüne ceza uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasadaki tahtalar yola saçılmasına rağmen trafikte seyretmeye devam eden kamyonun sürücüsüne ceza uygulandı. Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de seyir halinde olan Ali D. yönetimindeki 16 Y 8168 plakalı kamyon, cadde üzerinde seyir halindeyken kasadaki tahtaları yaklaşık 2 kilometre boyunca saçarak ilerledi. Bazı vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, kamyonu cadde üzerinde durdurdu. Evrakların incelenmesinin ardından sürücüye trafikte tehlikeye neden olduğu için cezai işlem uygulandı.

Son Dakika

Cüneyt Çakır, son 10 yılın en iyi 2. hakemi seçildi

EDHO fenomenlerine sürpriz! Kadroya yeni isim dahil oldu

Eşinin darbedildiğini gören kadın dehşet saçtı! Pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk grubundaki kişileri aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz

Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı

Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek

İstifa eden Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı ve yönetim kurulu, Mustafa Sarıgül'ün partisine geçti

Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir