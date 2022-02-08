Üye Girişi
Bursa'da takla atan araçtan fırlayan 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'da takla atan araçtan fırlayan 4 kişi yaralandı

08.02.2022 21:13
Bursa'da takla atan araçtan fırlayan 4 kişi yaralandı

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla atarak 20 metre sürüklendi.

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla atarak 20 metre sürüklendi. Araçta bulunan 4 kişi yol kenarında bulunan çalılık araziye fırlayarak yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu Demirtaş Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Kazan (33) idaresindeki 16 SSR 88 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atarak 20 metre sürüklendi. Takla atan hafif ticari araçta bulunan sürücü Serkan Kazan, Ömer Yugruş, Hüseyin Yalçın ve Enes Yalçın çalılıklara fırlayarak yaralanırken, araç ise ters dönerek durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları çalılıkların arasında buldu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Takla atarak ters dönen hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırılırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, araçta bulunan 4 kişinin ise emniyet kemerlerini takmadığı öğrenildi.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

(Ahmet Berke Erdal/İHA)

Bursa'da takla atan araçtan fırlayan 4 kişi yaralandı
Bursa'da takla atan araçtan fırlayan 4 kişi yaralandı
Bursa'da takla atan araçtan fırlayan 4 kişi yaralandı
Bursa'da takla atan araçtan fırlayan 4 kişi yaralandı
Bursa'da takla atan araçtan fırlayan 4 kişi yaralandı
Bursa'da takla atan araçtan fırlayan 4 kişi yaralandı
Bursa'da takla atan araçtan fırlayan 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da takla atan araçtan fırlayan 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı silahlı saldırıya uğradı
21:20 17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada
21:11 Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:19 Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 21:31:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da takla atan araçtan fırlayan 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement