Takla atan hafif ticari araçtaki iki kişi yaralanırken yolun bir kısmı trafiğe kapandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki iki kişi yaralanırken, kaza nedeni ile Bursa- Ankara kara yolu Ankara istikametinde yol trafiğe kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu.

Alınan bilgilere göre kaza Bursa Ankara Karayolu İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali mevkiinde meydana geldi. Mehmet Taşkaya (25) idaresindeki 16 PU 741 hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Takla atarak 100 metre sürüklenen araçta sürücü Mehmet Taşkaya ve araçta bulunan Halil Kılıç (26) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kaza nedeni ile Bursa Ankara kara yolu, Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, kazaya karışan aracın yoldan kaldırılması ile yol trafiğe açıldı.