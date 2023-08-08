Bursa'da takla atan otomobil kazasında 3 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da takla atan otomobil kazasında 3 genç hayatını kaybetti

08.08.2023 15:50

Bursa'da yaşanan otomobil kazasında Abidin Çavdar, Onur Şenol ve Eren Kaya hayatını kaybetti. Kazanın gençler İznik Gölü kıyısına eğlenmeye giderken yaşandığı belirtildi.

Bursa'da takla atan otomobilde hayatını kaybeden Abidin Çavdar (22), Onur Şenol (21) ve Eren Kaya (21) ile yaralanan Berke Can Darı'nın, İznik Gölü kıyısına eğlenmeye giderken, kazanın yaşandığı belirtildi. Sürücü Çavdar'ın, hızlı girdiği virajda direksiyon kontrolünü yitirince otomobilin takla attığı ifade edildi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Bursa- Yalova kara yolunda meydana geldi. Bursa'dan Orhangazi yönüne giden 16 BAD 950 plakalı otomobilin sürücüsü Abidin Çavdar, hızlı girdiği virajda direksiyon kontrolünü yitirdi. Metrelerce sürüklenen otomobil, yol kenarındaki toprak yükseltiye çarparak takla attı. Kaza sırasında sürücü Çavdar ile yanındaki arkadaşları Berke Can Darı, Onur Şenol ve Eren Kaya, araçtan fırlayarak yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücüler, yaralıların yardımına koşup, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Abidin Çavdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Berke Can Darı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne, Onur Şenol ve Eren Kaya ise Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Onur Şenol ile Eren Kaya da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Berke Can Darı da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'da Otomobil Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı

EMNİYET KEMERLERİ TAKILI DEĞİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri, otomobilde yaptığı ilk incelemede, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanmadığını tespit etti. Bazı emniyet kemerlerinin ise koltuk arkasından çekilerek takılı olduğu görüldü.Gemlik ilçesinde yaşayan 4 arkadaşın İznik Gölü kıyısına eğlenmeye giderken kaza yaptıkları öğrenildi.

Bursa'da Otomobil Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı

MOTOSİKLET TUTKUNUYMUŞ

Gençlerden Onur Şenol için, Gemlik Asım Kocabıyık Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, siyasi parti, STK ve dernek temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Onur Şenol, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Şenol'un motosiklet tutkunu olduğu belirtildi. Sosyal medya hesabında da motosikleti ile paylaşımları olan Şenol'un babasının da motosikletçi olduğu ve oğluna sık sık otomobil kullanmaması için uyarıda bulunduğu öğrenildi.

ARKADAŞLARIYLA YAŞIYORMUŞ

Eren Kaya'nın Gemlik'te toprağa verileceği öğrenilirken, anne ve babası ayrı olan, ilçede arkadaşlarıyla birlikte yaşayan otomobil sürücüsü Abidin Çavdar'ın cenazesinin ise babasının memleketi olan Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA
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İznik Gölü, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da takla atan otomobil kazasında 3 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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