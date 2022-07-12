Bursa'da taklalar attıktan sonra yanan otomobildeki sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da taklalar attıktan sonra yanan otomobildeki sürücü yaralandı

12.07.2022 05:33
Bursa'da taklalar attıktan sonra yanan otomobildeki sürücü yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aracı taklalar atan ve alev alan sürücü yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aracı taklalar atan ve alev alan sürücü yaralandı.

Furkan Kayaoğlu (27) idaresindeki 16 AIZ 914 plakalı otomobil, Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarpt ve taklalar attı.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç daha sonra yanmaya başladı.

Diğer araç sürücülerinin müdahalesiyle Kayaoğlu, bulunduğu yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayaoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yanan araç ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da taklalar attıktan sonra yanan otomobildeki sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da taklalar attıktan sonra yanan otomobildeki sürücü yaralandı - Son Dakika
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