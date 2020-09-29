Bursa'da taksi ve dolmuş fiyatları zamlandı - Son Dakika

Bursa'da taksi ve dolmuş fiyatları zamlandı

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu, 1 Ekim2020 Perşembe gününden itibaren taksi ve dolmuş ücretinin artacağını açıkladı.

Bursa'da taksi ve dolmuş fiyatları zamlandı, System.String[]

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu, 1 Ekim2020 Perşembe gününden itibaren taksi ve dolmuş ücretinin artacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Bursa'da 1 Ekim Perşembe gününden itibaren kısa mesafe dolmuş fiyatları 3 liradan 3,50'ye çıkarken, bu rakam uzun mesafede ise 3,25'ten 3,75'e yükselecek. Taksi açılış fiyatı ise 4,50'den 5 liraya çıktı. Kilometre başına fiyat da 3,70'den 4 lira oldu ve taksilerde 1 kilometreye kadar indi-bindi ücret tarifesi 10 TL olarak uygulanmak üzere güncellenen yeni tarife ile belirlenmiş oldu.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu, "Salgın sebebiyle yolcu taşıma kapasitelerimiz yarı yarıya düştü. Artan işletme giderleri karşısında taksici ve dolmuşçu esnafımız zor günler geçiriyor. Bu sebeple fiyatlara bir güncelleme yapılması gerekiyordu. Bu güncellemeyle esnafımızın mağduriyeti biraz olsun azalacaktır" diye konuştu.

UKOME'nin 27 Ağustos 2020 tarih ve 2020/147 sayılı kararıyla alınan ve 1 Ekim 2020 itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni tarifelere dair vatandaşı bilgilendiren Başkan Topçu, "Yeni tarife, taksilerde özellikle kısa mesafelerde yolcu alınmamasına çözüm olarak başka illerde deuygulanan indi-bindi ücretiyle ilgili de bir düzenleme içeriyor. Yeni tarifede özellikle taksilerde indi-bindi tarifesi 1 kilometreye kadar 10 TL olacak. Tüm esnafımızın ve vatandaşımızın bu konudabilgi sahibi olmasını istiyorum." dedi. - BURSA

Bursa'da taksi ve dolmuş fiyatları zamlandı

Hasan Topçu, Esnaf Odası, Taksi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da taksi ve dolmuş fiyatları zamlandı - Son Dakika Ekonomi

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