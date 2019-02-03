Bursa'da Taksiciye Gasp Dehşeti

Bursa'da taksiciye gasp dehşetiBURSA - Bursa'da, şüpheli şahıs ticari taksi sürücüsünü silahla tehdit ederek gasp etmeye çalıştı.

Bursa'da taksiciye gasp dehşeti



BURSA - Bursa'da, şüpheli şahıs ticari taksi sürücüsünü silahla tehdit ederek gasp etmeye çalıştı. Taksicinin karşı koymasıyla yanındaki kuru sıkı silahı ateşleyen gaspçı, araçtan inerek gözden kayboldu.

Olay' Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi durağına gelerek taksiye binen şüpheli taksici Mustafa Arı'ya bir süre gideceği yeri tarif etti. Yıldırıl İlçesi'nde karanlık bir araziye geldiğinde aracı durduran kimliği belirsiz şüpheli, aniden bir eliyle taksicinin boğazına sarıldı, diğer eliyle de belindeki silahı çekerek Arı'nın kafasına dayadı. Taksicinin karşı koymasıyla bir süre araçta boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında elindeki kuru sıkı silahın dipçiğiyle Arı'nın ellerine vurmasına karşın, karşı koyma devam edince kuru sıkı tabancayı ateşleyerek 5 el ateş etti. Taksiciyi çeşitli yerlerinden yaralayan şüpheli, daha sonra araçtan inerek hızla uzaklaştı. Yaşadığı olayın şokunu atlatan Arı, kendi imkanlarıyla hastaneye gidip tedavi olduktan sonra, daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayeti değerlendiren ekipler, taksiciyle beraber olayın yaşandığı boş araziye giderek çevrede incelemede bulundu. Yapılan incelemede araç içerisinde 3 adet, boş arazide ise 1 adet boş kovan buldu. Olay yeri inceleme ekipleri araçta parmak izi çalışması yaparken, polis ekipleri taksiciyi gasp etmeye çalışarak yaralayan kimliği belirsiz şüpheliyi bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

Gece taksi şoförlüğü yaptığı için böyle olaylar yaşadığını söyleyen Mustafa Arı, "Durakta otururken saat 01.30 sularında bir yolcu geldi. Yavuzselim istikametine doğru yol tarifi yaptığı sırada, boş bir arazinin yanında beni durdurdu. Boş arazide durdurduğu anda ben zaten hissettim, buraya neden gelmiş olabilir diye. O sırada sol elini boğazıma doladı, belinden de silahı çıkartarak alnıma dayadı. Bende karşılık vererek silah olan elini tutup müdahale etmeye çalıştığım an silahı ateşleyerek patlattı. Ateşlenen silahta acı hissetmediğimi farkedince silahın kuru sıkı olduğunu anladım. Bunun üzerine daha çok karşı koymaya başladım. Yaşanan boğuşma sonucu gaspçı, kaçmaya çalıştı ama bu sefer de ben bırakmadım. O sırada ellerime tabancanın dipçiğiyle vurarak kapıyı açtı. Kendini kurtarmasıyla biranda kaçtı." dedi.

Kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini söyleyen Arı, "Özel bir hastaneye kendi imkanlarımla gittim, orada polise adli vaka olduğunu bildirmişler. Hastaneden çıktığımda ekiplerle birlikte olay yerine geçtik. Olay yerinde yerde 1 adet boş kovan, aracın içinde ise 3 adet olmak üzere toplam 4 adet boş kovan bulundu. Şikayetçiyim, bu tür olayların yaşanması bizim için hoş bir hadise değil. Şüphelinin bulunması için yetkilere sesleniyorum." diye konuştu.

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