"Tam kapanma" öncesi kaynak suyu doldurmaya gelenler uzun araç kuyrukları oluşturdu - Son Dakika

"Tam kapanma" öncesi kaynak suyu doldurmaya gelenler uzun araç kuyrukları oluşturdu

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "tam kapanma" tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala, Uludağ'ın eteklerindeki kaynak suyu tesisinde yoğunluk yaşandı.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "tam kapanma" tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala, Uludağ'ın eteklerindeki kaynak suyu tesisinde yoğunluk yaşandı. Yıldırım ilçesindeki Hamamlıkızık Mahallesi'nde bir kooperatif tarafından işletilen ve yaklaşık 100 musluğun bulunduğu kaynak suyu tesisine araçlarıyla gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri bidonları doldurmak için sıraya girdi. Sahur vaktinde başlayan ve giderek artan yoğunluk nedeniyle araç kuyruğunun Cumalıkızık ve Değirmenönü mahalleleri istikametine uzadığı görüldü. Yüzlerce metre uzayan araçların oluşturduğu yoğunluk, drone ile görüntülendi. Çeşmelere ulaşmak için saatlerce sıra bekleyen vatandaşlar, 19 litrelik su bidonunu 2,5 lira karşılığında doldurdu. Bölgede önlem alan jandarma ekipleri ise sırada bekleyenleri sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyardı.

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