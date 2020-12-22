Tamir ettiği otomobille deneme sürüşü yapan ehliyetsiz kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tamir ettiği otomobil ile deneme sürüşü yapan ehliyetsiz kişiye 5 bin lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokak'ta rutin denetimler sırasında Suriye uyruklu Wasım Vatar'ın kullandığı 34 MR 0507 plakalı otomobili durdurdu.

Yapılan kontrollerde, Vatar'ın ehliyetsiz olduğu ve otomobilin de eksik belgeleri bulunduğu tespit edildi.

Ekipler, otomobilin tamir amaçlı söz konusu kişiye bırakıldığını belirlerken, Vatar'a eksik belgeler nedeniyle 5 bin lira idari para cezası uygulandı.

Otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.