Bursa'da Tanker Devrildi, Kimyasal Madde Paniği Yaşandı
54 dakika önce
Bursa'da sülfirik asit yüklü TIR, yoldan çıkarak yan yattı.
Bursa
'da sülfirik asit yüklü TIR, yoldan çıkarak yan yattı. Yol kenarına dökülen kimyasal madde AFAD
ekiplerince temizlendi.
Kaza, Harmancık
ilçesi Gökçeler
Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sülfirik asit yüklü tanker, yoldan çıkarak yan yattı. Tankerdeki kimyasal maddeler yola döküldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince yol kenarına dökülen maddelerin kimyasal ölçümleri yapılarak geniş güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin incelemelerinin ardından devrilen tanker kaldırılıp, yola dökülen kimyasal madde temizlendi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:34 Kaynak: İHA
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