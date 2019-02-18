Bursa’da tanzim satışlar başladı
24 dakika önce
Özellikle son dönemde sebze meyve fiyatları üzerinde yaşanan spekülatif fiyat artışları karşısında vatandaşların mağdur olmaması amacıyla hükumet politikası olarak gündeme gelen tanzim satış uygulaması Bursa'da ilk etapta üç noktada başladı.
Özellikle son dönemde sebze meyve fiyatları üzerinde yaşanan spekülatif fiyat artışları karşısında vatandaşların mağdur olmaması amacıyla hükumet politikası olarak gündeme gelen tanzim satış uygulaması Bursa
'da ilk etapta üç noktada başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:40
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