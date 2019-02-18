Son Dakika Haberleri: Bursa’da tanzim satışlar başladı

Bursa’da tanzim satışlar başladı

24 dakika önce

Özellikle son dönemde sebze meyve fiyatları üzerinde yaşanan spekülatif fiyat artışları karşısında vatandaşların mağdur olmaması amacıyla hükumet politikası olarak gündeme gelen tanzim satış uygulaması Bursa'da ilk etapta üç noktada başladı.

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Özellikle son dönemde sebze meyve fiyatları üzerinde yaşanan spekülatif fiyat artışları karşısında vatandaşların mağdur olmaması amacıyla hükumet politikası olarak gündeme gelen tanzim satış uygulaması Bursa'da ilk etapta üç noktada başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:40 

Bursa, Ekonomi
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