Bursa'da tarih değerini buluyor - Son Dakika

Bursa'da tarih değerini buluyor

12.12.2020 00:57
Bursa'da tarih değerini buluyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım projesinde Kızılay, Merkez Bankası ve İşkur binalarının ardından, Pirinç Han'ın arkasında bulunan yaklaşık 350 yıllık Esir Dede Türbesi etrafındaki 15 dükkanın da yıkımı tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım projesinde Kızılay, Merkez Bankası ve İşkur binalarının ardından, Pirinç Han'ın arkasında bulunan yaklaşık 350 yıllık Esir Dede Türbesi etrafındaki 15 dükkanın da yıkımı tamamlandı.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkaracak proje etap etap ilerliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projesinde, çalışmalar kapsamında Kızılay, İşkur ve Merkez Bankası binalarının yıkımı daha önce tamamlanmıştı. Bu çalışma ile Osmanlı'nın 4'üncü sultanı Yıldırım Beyazıt tarafından Niğbolu zaferinin adağı olarak yaptırılan, İslam aleminin en yüksek mertebedeki 5'inci büyük mabedi kabul edilen 600 yıllık Ulu Cami'nin, artık Cemal Nadir Caddesi üzerinden de görünmesi sağlanmıştı. Yıkımı yapılan binaların bulunduğu alana yapılan yaya yürüyüş yolları ile vatandaşlar, Cemal Nadir Caddesi üzerinden doğrudan Hanlar Bölgesi ve Ulu Cami'ye ulaşma imkanı buldu.

Türbenin etrafı açıldı

Bölgede etap etap devam eden çalışmalar kapsamında, Pirinç Han'ın hemen arkasındaki Bursalı Esiri Mehmet Efendi olarak bilinen 40. Osmanlı şeyhülislamına ait türbenin etrafını saran 15 dükkanın yıkımı da tamamlandı. Türbe etrafında toplam 290 metrekarelik alan açılırken, proje kapsamında açılan alan da 1740 metrekareye ulaştı. Son yapılan yıkımlar ile 1681 yılında yaşamını yitiren Esiri Mehmet Efendi'nin ölmeden önce yaptırdığı yaklaşık 350 yıllık türbe de gün yüzüne çıkmış oldu.

Tarihe damga vuracak

Yıkımların tamamlanmasının ardından bölgede uygulanacak projenin belirlenmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje yarışmasıyla ilgili süreç de devam ediyor. Yarışma ile Bursa tarihine damga vuracak bir projenin ortaya çıkmasını ümit ettiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Çarşıbaşı, tam anlamıyla bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin girişidir. Bölgede 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe bulunuyor. Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile birlikte Bursa'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasını sağlayan bu alan, korunması ve gelecek nesillere taşınması gereken evrensel bir miras. Proje kapsamında, Cemal Nadir Caddesi üzerinde ve Zafer Plaza'dan başlayıp Ulucami'ye kadar uzayan bölgede yer alan 'sonradan yapılmış' binaların kaldırılarak, tarihi alanın açığa çıkması sağlanacak. Bu sayede hem şehrimize bir meydan kazandırılacak hem de tarihi kimliğimiz gün yüzüne çıkarılacak. Tarihi doku, şehir ile bütünleşecek" diye konuştu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Han, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da tarih değerini buluyor - Son Dakika


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