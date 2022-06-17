Bursa'da tarihi bina alev alev yandı

BURSA - Bursa'da tarihi bir binada yangın çıktı. Bina alev alev yanarak kül olurken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi bir binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Alev alev yanan tarihi bina küle dönerken o anlar cep telefon kameralarına yansıdı.