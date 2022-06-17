Bursa'da tarihi bina alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa'da tarihi bina alev alev yandı

17.06.2022 10:09

Bursa'da tarihi bina alev alev yandı Bursa'da tarihi bir binada yangın çıktı.

Bursa'da tarihi bina alev alev yandı

BURSA - Bursa'da tarihi bir binada yangın çıktı. Bina alev alev yanarak kül olurken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi bir binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Alev alev yanan tarihi bina küle dönerken o anlar cep telefon kameralarına yansıdı.

Bursa'da tarihi bina alev alev yandı
Bursa'da tarihi bina alev alev yandı
Bursa'da tarihi bina alev alev yandı
Bursa'da tarihi bina alev alev yandı

YORUMLAR
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Baz istasyonunun direği alev alev yandı Baz istasyonunun direği alev alev yandı İzolasyon malzemeleri alev alev yandı İzolasyon malzemeleri alev alev yandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da tarihi bina alev alev yandı - Son Dakika

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