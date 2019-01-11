Bursa'da Tarihi Binada Yangın
18 dakika önce
BURSA'da meşhur balıkçının da bulunduğu tarihi binada çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alınabildi.
BURSA'da meşhur balıkçının da bulunduğu tarihi binada çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alınabildi. Sabah
06.00 sıralarında merkez Osmangazi
ilçesi Altıparmak Caddesinde bulunan, Balıkçı Reşat Market'in de bulunduğu tarihi binada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tarihi bina kullanılamaz hale geldi.
Yangının, binanın ön cephesindeki ışıklı tabelanın yağışın etkisiyle kıvılcım yapması sonucu çıktığı tahmin edilirken, itfaiye ekipleri de yangının kesin çıkış sebebini araştırıyor. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:53 Kaynak: DHA
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