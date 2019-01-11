Son Dakika Haberleri: Bursa'da Tarihi Binada Yangın

Bursa'da Tarihi Binada Yangın

18 dakika önce

BURSA'da meşhur balıkçının da bulunduğu tarihi binada çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alınabildi.

Bursa'da Tarihi Binada Yangın, System.String[]
BURSA'da meşhur balıkçının da bulunduğu tarihi binada çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alınabildi.

Sabah 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesinde bulunan, Balıkçı Reşat Market'in de bulunduğu tarihi binada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının, binanın ön cephesindeki ışıklı tabelanın yağışın etkisiyle kıvılcım yapması sonucu çıktığı tahmin edilirken, itfaiye ekipleri de yangının kesin çıkış sebebini araştırıyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:53 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada Son Dakika! Cari Denge Kasım Ayında Üst Üste Dördüncü Kez Fazla Verdi

Süper Loto'da 6 Bilen Çıkmayınca, Yaklaşık 8 Milyon Lira Devretti Türkiye'nin İlk Video Müzik Kanalı Kral TV, 1 Şubat'ta Yayın Hayatına Son Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 10:11:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Tarihi Binada Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]