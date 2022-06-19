Bursa'da tarihi binada yangın - Son Dakika
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Bursa'da tarihi binada yangın

19.06.2022 08:33
Bursa'da tarihi binada yangın

BURSA'da, 100 yıllık olduğu tahmin edilen 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

BURSA'da, 100 yıllık olduğu tahmin edilen 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yıldırım ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi Mecit Çıkmazı Sokak'ta, saat 07.00 sıralarında, tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın, başka binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 katlı bina, kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
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Sigara izmariti 50 dönüm buğdayı 10 dakikada küle çevirdi Sigara izmariti 50 dönüm buğdayı 10 dakikada küle çevirdi Bursa'da iki katlı ahşap bina yandı Bursa'da iki katlı ahşap bina yandı
Kaynak: DHA

Meydancık, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da tarihi binada yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da tarihi binada yangın - Son Dakika
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