Yıldırım ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi Mecit Çıkmazı Sokak'ta, saat 07.00 sıralarında, tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın, başka binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 katlı bina, kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Meydancık, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da tarihi binada yangın - Son Dakika

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