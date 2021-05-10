Tarihi camide hırsızlık alarmı - Son Dakika

Tarihi camide hırsızlık alarmı

BURSA - Bursa'da tarihi İbni Bezzaz Camii'nden sabaha karşı gelen sesler bekçileri harekete geçirdi. Bekçiler muhtemel hırsızlık olayına karşı camiyi didik didik aradı.

Olay merkez ilçe Yıldırım'a bağlı İncirli Caddesi'nde bulunan İbni Bezzaz Camii'nde sabah namazı öncesi yaşandı.

Vatandaşların camide hırsız olabileceği ihbarı üzerine harekete geçen polis merkezi ekipleri ve bekçiler, tarihi caminin avlusu, bahçe ve minaresini didik didik aradı. Gece kartallarının yaptığı araştırmada herhangi hırsız yada hırsızlık olayına rastlanmadı. Cami ve etrafını defalarca kez kontrol eden bekçiler olay yerinde ayrılırken, ekiplerin bölgede gece boyunca sürekli devriye attıkları bildirildi.