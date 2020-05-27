Bursa'da tarihi çarşı ve hanlar bölgesi bir kez daha kapılarını açtı - Son Dakika

Bursa'da 7 asırlık geçmişi bulunan Unesco Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi kapalı çarşı ve hanlar bölgesi sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bir kez daha kapılarını müşterilerine açtı.



Korona virüsü salgını dolayısıyla uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra açılan ve sokağa çıkma kısıtlamalarında ara ara kapatılan Bursa tarihi kapalı çarşı ve hanlar bölgesi bir kez daha müşterilerini ağırlayacak. Bursalıların Ramazan Bayramı öncesi alışverişlerini yaptığı tarihi çarşı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yine açıldı. Ramazan Bayramı'nda umduğunu bulamayan esnaf korona virüsün bitmesinin ardından döneceği eski günlerini bekliyor.



Çarşıda kuruyemiş ve şekerleme satan bir esnaf bayramda beklenen işlerin olmadığını söylese de az da olsa insanların alışveriş yaptığını dile getirdi. Sebze satan bir başka esnaf ise gıda sektörüne insanların her zaman ihtiyaç duyduğunu o yüzden 4 günlük kısıtlamanın ardından bugün işlerin iyi geçebileceğini söyledi. - BURSA