İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesinde yaşayan H.İ.A. ve İ.A'nın, sikke ve çeşitli objeler satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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