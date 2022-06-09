Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

09.06.2022 11:48

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesinde yaşayan H.İ.A. ve İ.A'nın, sikke ve çeşitli objeler satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Kestel ilçesinde tarih eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeleri satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Operasyonda ele geçirilen 282 sikke, 7 kulplu kolye ucu, 6 obje, 2 çivi, 2 yüzük, 1 düğme ve 1 imamenin incelenmek üzere Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Gözaltın alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
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Tarihi eserleri satmak üzere müşteri arayan 2 kişi suçüstü yakalandı Tarihi eserleri satmak üzere müşteri arayan 2 kişi suçüstü yakalandı Sosyal medyadan tarihi eser sattığı belirlenen zanlı yakalandı Sosyal medyadan tarihi eser sattığı belirlenen zanlı yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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