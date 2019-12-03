Son Dakika Haberleri: Bursa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Bursa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi

6 saat önce

Bursa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çeşitli tablolar ele geçirildi.

Bursa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi, System.String[]

Bursa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çeşitli tablolar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde, M.E.B ve H.A'da, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar bulunduğu ve satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri suçüstü yakaladı.

M.E.B ve H.A. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakalanacağını anlayınca "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu
Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 04:45:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]