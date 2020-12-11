Bursa'da tarihi eser operasyonlarında bir araçta lahit ve kapakları bulundu - Son Dakika

Bursa'nın İznik ve Kestel ilçesindeki tarihi eser operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İznik'te bir şüphelinin temin ettiği tarihi eserleri satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlı K.G'nin aracını ilçe girişinde durduran ekipler, aramada bir çocuk lahidi ve kapağı ile üzerinde figürler bulunan 5 lahit kapağı buldu.

Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla K.G. gözaltına alındı.

Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da izinsiz kazı yaptığı belirlenen S.Ç. ve K.Y. ekiplerce suçüstü yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.