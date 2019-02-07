Son Dakika Haberleri: Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu

Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu

30 dakika önce

Bursa'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Persler dönemine ait tarihi eser niteliğinde bazı heykel ve parçaları saklayan kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Bursa'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Persler dönemine ait tarihi eser niteliğinde bazı heykel ve parçaları saklayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu S.U'nun İnegöl'e bağlı kırsal Özlüce Mahallesi'ndeki bir adreste tarihi eser sakladığı bilgisine ulaştı.

Jandarma tarafından S.U'nun ikametine düzenlenen operasyonda, Persler dönemine ait tarihi eser niteliğinde bazı heykel ve parçalar ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserlere el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:41 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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