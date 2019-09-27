Son Dakika Haberleri: Bursa'da tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı

50 dakika önce

BURSA'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan ve tarihi niteliğe sahip sikkeleri satmak isteyen 5 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

Bursa'da tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

BURSA'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan ve tarihi niteliğe sahip sikkeleri satmak isteyen 5 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Nilüfer'e bağlı Konaklı Mahallesi Karataş mevkisinde önleyici kolluk devriyesi yaparken Y.Y. ve S.Y.'yi  kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan aramada 10 metre derinliğinde kazılmış çukur, jeneretör, 2 hilti, 20 metre uzunluğunda havalandırma hortumu ve havalandırma motoru ile kazıda kullanılan kazma, kürek ve eldiven ele geçirildi.

Ardından bir süre sonra jandarma ekipleri Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesi'nde bazı kişilerin ellerindeki tarihi niteliğe sahip sikkeleri satmak istedikleri ihbarını aldı. Harekete geçen jandarma, satıcılarla müşteri gibi temas kurdu. Şüphelilerle belirli bir noktada buluşan ekipler P.S, C.P. ve O.G'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1496 sikke ele geçirildi.

İki olayda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Osmangazi, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü yaşlı anne, yüzlerce asker arasından oğlunu aradı
Son dakika: İBB binasında hareketlilik! İmamoğlu'yla görüşmek isteyen kişi binanın arka bölümünden tırmanarak içeri girdi İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tüm yaptırımların kaldırılmasını teklif etti Süleyman Soylu'nun adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:20:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]