Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

04.07.2022 10:54
Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen R.Ö. ve İ.A'nın tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kültür varlıklarını satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, R.Ö'nün Keles ilçesindeki tarlasında izinsiz kazı yaparak çıkarttığı objeleri satmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Bölgede yapılan aramada yaklaşık 100 metrekarelik alanda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen döşenmiş mozaik kalıntıları, 4 mezar steli ve bir manastıra ait olduğu sanılan yaklaşık 5 ton ağırlığında mermer kaide ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A. ifadesinin ardından, R.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Jandarmadan yarım tonluk kaçak sigara operasyonu Jandarmadan yarım tonluk kaçak sigara operasyonu Jandarmadan tarihi eser operasyonu Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Kaynak: AA

Jandarma, Keles, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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