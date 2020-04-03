Bursa'da tarihi eser özelliği taşıyan Tevrat ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde elinde bulundurduğu tarihi eser özelliği taşıyan ve 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat'ı yüklü miktarda paraya satan A.E'yi gözaltına aldı.

A.E'nin Tevrat'ı sattığı S.M, H.Y. ve O.K. isimli şahıslar da gözaltına alınırken, 4 kişiye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Ele geçirilen Tevrat muhafaza altına alındı.