Bursa'da tarihi eser özelliği taşıyan Tevrat ele geçirildi - Son Dakika

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Bursa'da tarihi eser özelliği taşıyan Tevrat ele geçirildi
6 saat önce
Bursa'da 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi.
Bursa'da 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde elinde bulundurduğu tarihi eser özelliği taşıyan ve 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat'ı yüklü miktarda paraya satan A.E'yi gözaltına aldı.
A.E'nin Tevrat'ı sattığı S.M, H.Y. ve O.K. isimli şahıslar da gözaltına alınırken, 4 kişiye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Ele geçirilen Tevrat muhafaza altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:14 Kaynak: AA
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