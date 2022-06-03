Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bulunan tarihi bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürürken, tarihi ev küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Gürsu, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da tarihi ev alev alev yandı - Son Dakika

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