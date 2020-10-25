Saatlerce simit kuyruğu - Son Dakika

Saatlerce simit kuyruğu

-Tahinli pide ve simit alabilmek için yüzlerce metre kuyruk oluştu

BURSA - Bursa'da Pazar günlerinin vazgeçilmez adresi Abdal meydanından simit almak isteyen vatandaşlar saatlerce kuyruk bekliyor.

Tarihi simit ve tahinli pide fırınlarının bulunduğu Abdal meydanı Pazar günleri aşırı kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Pazar günlerini burada simit, tahinli pide ve çay içerek geçirmek isteyenler aşırı kalabalık oluşturuyor. Meydanda simit ve tahinli pide kuyruğunda bekleyenlerden atım atacak yer kalmıyor. Buradaki fırınlarda simit 1 lira 50 kuruş tahinli pide ise 3 liradan satılıyor. Simit ve tahinli pidelerini alan vatandaşlar saatler beklemenin ardından kahvaltılarını yapmak üzere evlerinin yolunu tutuyor.

Pazar gününün vazgeçilmez kahvaltısı simit ve tahinli pide almak için uzun süre kuyrukta beklediklerini ifade eden vatandaşlar, "Burada tarihi simit fırınları var bizde her Pazar günü buraya gelerek simit ve tahinli pidemizi alıp kahvaltımızı yapıyoruz. Bu bizim için bir gelenek" dedi.