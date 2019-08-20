Bursa'da tarihi surdaki 2 bin yıllık kitabeye çirkin saldırı



BURSA'nın İznik ilçesinde tarihi surun üzerinde bulunan 2 bin yıllık kitabe, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılarak tahrip edildi. Ayrıca kitabenin üzerine sprey boya ile yazılar yazıldı. Bursa'nın İznik ilçesinde Topkapı mevkiinde bulunan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne aday olan tarihi surun üzerine işlenmiş 2 bin yıllık kitabe, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakılarak tahrip edildi. Yunan alfabesinden oluşan yazıların yer aldığı kitabe adeta yok olurken, kitabenin bir kısmının üzerine ise sprey boyalar ile yazılar yazıldı. Tarihe yapılan bu çirkin saldırı, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çekti. Bu saldırıyı yapan kişilerin tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini belirten nakkaş Yalçın Öztürk, "Kitabe neredeyse yok olmuş. Çevresinde de alkol şişeleri ve çöpleri görüyoruz. Bu eserler, şehrin yaşayan belgeleri. Diyecek bir şeyimizi yok. Biz bu eserlere sahip çıkmalıyız" dedi.



- Bursa