Son dakika haberleri: Bursa'da tarihi surlar tinerciler tarafından ateşe verildi - Son Dakika

Bursa'da tarihi surlar tinerciler tarafından ateşe verildi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde 2 bin yıllık surlar madde bağımlıları tarafından ateşe verildi. Zabıta ekiplerinin dikkati sonucu yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Ancak tarihi İznik surları tahrip oldu.

İznik'in dört bir yanını çevreleyen Roma dönemi surlarının Yenişehir kapı mevkiinde kalan bölümünde madde bağımlılarının çıkardığı iddia edilen yangın meydana geldi. Durumu fark eden Zabıta ekipleri İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangından kaynaklı çıkan siyah duman şehir merkezinden de gözükürken çevredeki vatandaşlar yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını ifade etti. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken; 2 bin yıllık İznik surlarında yangın sonrası büyük tahribat oluştu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.