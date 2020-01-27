Bursa'da tarihi 'tevrat' ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bursa'da tarihi 'tevrat' ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Bursa'da tarihi 'Tevrat' ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildiBURSA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi.

Bursa'da tarihi 'Tevrat' ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi

BURSA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi. Suçüstü yakalanan F.N. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Tevrat ise, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne gönderildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Buro Amirliği (KOM) ekipleri, F.N. isimli bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde oturan şüpheli ile iletişime geçen ekipler, ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat'ı satın almak istediklerini belirtip, dün akşam saatlerinde müşteri olarak F.N.'nin evine geldi. Kaç yılına ait olduğu henüz bilinmeyen ve yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen Tevrat için ilk başta pazarlık yapan ekipler, F.N.'yi suçüstü yaparak gözaltına aldı.

Gece boyunca emniyetteki işlemleri devam eden F.N., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Tevrat ise incelenmek üzere Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bursa'da tarihi 'tevrat' ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:17 Kaynak: DHA
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