Bursa'da tarihi Tevrat ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bursa'da, dün düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan F.N. (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),