Bursa'da tarihi Tevrat ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

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Bursa'da tarihi Tevrat ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
13 dakika önce
ADLİ KONTROLLE SERBEST Bursa'da, dün düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan F.N. (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Bursa'da, dün düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan F.N. (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
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