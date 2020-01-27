Bursa'da tarihi Tevrat ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da tarihi Tevrat ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

Bursa'da tarihi Tevrat ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

13 dakika önce

ADLİ KONTROLLE SERBEST Bursa'da, dün düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan F.N. (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da tarihi Tevrat ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi (2), System.String[]

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bursa'da, dün düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan F.N. (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),


Tevrat, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
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