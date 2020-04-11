Bursa'da tarihi yerler sessizliğe büründü - Son Dakika

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Bursa'da tarihi yerler sessizliğe büründü
6 saat önce
- Bursa'da tarihi yerler sessizliğe büründü Bursa'da sokağa çıkma yasağının ardından tarihi mekanlar da boş kaldı.
- Bursa'da tarihi yerler sessizliğe büründü
BURSA - Bursa'da sokağa çıkma yasağının ardından tarihi mekanlar da boş kaldı. Boşalan tarihi mekanlar havadan görüntülendi.
31 büyük şehir ve Zonguldak'a 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile beraber Bursa'da tarihi mekanlar da sessizliğe büründü. Emirsultan Camii ve Türbesi, Yeşil Cami ve Türbesi, Ulucami, hanlar bölgesi, Cumhuriyet Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı güvercinlere kaldı. Polis şehirde güvenliği sağlarken, Osmangazi Belediye personeli de dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarihi yerler havadan drone ile görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:42 Kaynak: İHA
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