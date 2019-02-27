Son Dakika Haberleri: Bursa’da tarım istişare kurulu oluşturuldu

Bursa’da tarım istişare kurulu oluşturuldu

54 dakika önce

Bursa Ticaret Borsası, tarım şehri Bursa'da tarımın daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınması amacı ile Tarım İstişare Kurulu oluşturulmasına öncülük etti.

Bursa’da tarım istişare kurulu oluşturuldu, System.String[]
Bursa Ticaret Borsası, tarım şehri Bursa'da tarımın daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınması amacı ile Tarım İstişare Kurulu oluşturulmasına öncülük etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:15 

Bursa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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