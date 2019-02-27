Bursa’da tarım istişare kurulu oluşturuldu
54 dakika önce
Bursa Ticaret Borsası, tarım şehri Bursa'da tarımın daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınması amacı ile Tarım İstişare Kurulu oluşturulmasına öncülük etti.
Bursa
Ticaret Borsası, tarım şehri Bursa'da tarımın daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınması amacı ile Tarım İstişare Kurulu oluşturulmasına öncülük etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:15
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